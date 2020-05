Coronavirus: Russia, altri 11 mila casi registrati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire il numero di contagi per coronavirus in Russia, con 11 mila nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi nel paese è ora giunto a quota 209.688, come ha reso noto il Centro nazionale per la risposta al coronavirus. Il contagio è ormai diffuso in 85 regioni della Federazione Russa. Dei nuovi casi, 5,551 sono stati registrati a Mosca e altri 1.133 nella regione limitrofa, mentre 414 a San Pietroburgo. Il numero complessivo dei decessi è aumentato di 88 unitò, toccando quota 1.915. (Rum)