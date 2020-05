Carceri: Crimi (M5s), impegno Bonafede e governo contro mafie indiscutibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulla rivalutazione delle scarcerazioni varato ieri sera è un intervento importante che testimonia, ancora una volta, l'indiscutibile impegno del ministro della Giustizia Bonafede e di questo governo contro le mafie e la criminalità. Lo scrive in una nota il capo politico del movimento 5 Stelle Vito Crimi. "Questo provvedimento va a correggere un vulnus, palesato da un evento eccezionale quale l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e consente ai giudici di rivalutare le concessioni nei confronti dei detenuti da essi disposte in ragione della diffusione del Covid-19. Una rivalutazione determinata dal differente quadro sanitario che si è venuto a creare nel Paese con l'avvio della Fase 2. Il dovere dello Stato di garantire il diritto costituzionale alla salute e alle cure non altera la volontà nostra, e del ministro Bonafede in particolare, di contrastare con assoluta fermezza le mafie e di garantire il rispetto della legalità”, aggiunge.(Rin)