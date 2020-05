Torino: cocaina cucinata in casa per produrre crack, 4 arresti a San Giorgio Canavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cucinavano la cocaina per produrre crack in un appartamento di San Giorgio Canavese, provincia di Torino, diventato laboratorio per la preparazione, il confezionamento e la vendita della droga. Lo facevano con pentole e bilancini di precisione. Quattro uomini tra i 23 e i 31 anni, di Castellamonte e San Giorgio Canavese, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. A intervenire sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con i colleghi di San Giorgio, Rivarolo e Castellamonte, dopo diverse segnalazioni di vicini, che avevano sentito uno strano odore provenire da quell’appartamento e un continuo viavai di ragazzi. La perquisizione ha permesso di trovare 210 dosi di cocaina, circa 130 grammi, 190 scaglie di crack, circa 90 grammi, e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Le dosi di droga erano camuffate da caramelle con involucro viola. I quattro stati accompagnati in carcere a Ivrea, in attesa dell’udienza di convalida. (Rpi)