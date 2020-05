Usa: virologo Fauci entra in autoisolamento, misura preventiva dopo contatti con persona positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro-chiave della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, è entrato in autoisolamento a seguito di contatti con una persona positiva al coronavirus alla Casa Bianca. A riferirlo è stato lo stesso Fauci, precisando che il contatto è stato "a basso rischio", indicando che non si trovava nelle immediate vicinanze dell'individuo durante il periodo in cui quella persona era nota per essere positiva per il virus. Secondo quanto riferito dall’emittente “Cnn”, Fauci non sta effettuando una quarantena completa come Stephen Hahn, il commissario della Food and Drug Administration. Fauci ha sottolineato che per il momento resterà nella propria abitazione in telelavoro e in caso di urgenza potrà recarsi nel suo ufficio al National Institutes of Health, dove non ha contatti diretti con altre persone. (segue) (Nys)