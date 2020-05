Usa: virologo Fauci entra in autoisolamento, misura preventiva dopo contatti con persona positiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virologo ha precisato che verrà controllato ogni giorno, rilevando che al primo test, effettuato ieri, è risultato negativo. In caso la sua presenza fosse richiesta alla Casa Bianca o se venisse chiamato alla Casa Bianca o al Congresso, andrà prendendo tutte le precauzioni necessarie. Fauci dovrebbe testimoniare in un'audizione al Senato sul coronavirus la prossima settimana. Nel frattempo, la Casa Bianca ha inviato un'email a tutto il personale lo scorso 8 maggio sulle misure adottate per prevenire la diffusione del coronavirus. Nella nota viene richiesto di effettuare per quanto possibile il telelavoro, comunicare i propri spostamenti ed eventuali sintomi influenzali. (Nys)