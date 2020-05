Domani in Cdm il decreto Rilancio, D'Incà annuncia apertura delle regioni a scaglioni e "più veloce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'apertura delle regioni più veloce e scaglionata. Lo ha annunciato questa mattina il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D’Incà, intervenuto a Sky TG24. "C'è un miglioramento della situazione nel nostro paese che ci permetterà di andare a un'apertura più veloce di quello previsto, a seconda delle varie regioni - ha spiegato il ministro - tutto ciò verrà deciso nella giornata di domani".Domani, infatti, il decreto Rilancio arriverà in Consiglio dei ministri mentre "oggi pomeriggio ci sarà il pre-Consiglio per la fase istruttoria", ha spiegato ancora D’Incà.Per quanto concerne il turismo, il ministro ha chiarito che è previsto un bonus per le ferie in strutture ricettive italiane. "Stiamo lavorando a questo insieme al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Iniziamo a vedere all'orizzonte una luce più forte rispetto a quella di qualche giorno fa", ha detto ancora il ministro, che ricorda come l'unico modo per rispondere alla pandemia sia l'analisi scientifica e l'attuazione di un percorso attento.(Rin)