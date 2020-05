© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi) Giovanni Sabatini condivide la richiesta avanzata dai segretari generali dei sindacati confederali per un incontro in cui individuare le ulteriori soluzioni, anche normative, per accelerare l'erogazione della cassa integrazione in deroga e dichiara l'immediata disponibilità dell'Abi a partecipare al confronto nelle sedi ritenute opportune. (Rin)