Difesa: Guerini, vicinanza e cordoglio per la scomparsa appuntato scelto La Rotonda

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso il suo cordoglio per il decesso a causa del coronavirus dell’appuntato scelto Federico La Rotonda, di 59 anni, in servizio presso la stazione Carabinieri di Macerata. "Mi unisco al profondo dolore che ha colpito la famiglia dell'appuntato Scelto Federico La Rotonda che si è spento dopo aver combattuto contro il contagio del Covid19. Un avvenimento tragico che testimonia lo straordinario senso del dovere e la forza irreprensibile che accompagna ogni giorno il servizio dei nostri Carabinieri”, ha dichiarato Guerini in una nota. “Un impegno quotidiano che espone i nostri militari a innumerevoli rischi per difendere i nostri concittadini. A tutti loro va l'abbraccio della Difesa e degli italiani. In una circostanza così drammatica voglio ribadire con forza il mio grazie a tutti gli uomini e le donne dell'Arma, per la straordinaria prova di attaccamento al dovere e di fedeltà alle istituzioni”, ha aggiunto Guerini. “Oggi, piangiamo un'altra vittima di un dramma che sta dando uno straordinario esempio al mondo intero, di quanto la fermezza e la responsabilità delle nostre Forze armate siano impareggiabili. A tutti voi, uomini e donne in divisa, a tutti gli italiani e, in particolare modo, a tutti coloro che hanno sofferto la perdita di un proprio caro rinnovo la mia vicinanza", ha concluso il ministro.(Res)