Business news: Iraq, ricavi da greggio per 1,4 miliardi di dollari ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi dalla vendita di greggio in Iraq hanno raggiunto il valore di 1,4 miliardi di dollari nel mese di aprile. Lo ha dichiarato il ministero del Petrolio iracheno, come riferisce l'emittente televisiva emiratina "Al Arabiya". Il prezzo medio del barile si è assestato sui 13,8 dollari lo scorso mese. Gli introiti sono stati pari a circa un sesto delle entrate antecedenti la crisi petrolifera. Questi dati sembrano anticipare le difficoltà che l'Iraq dovrà affrontare per rispettare i tagli dell'output che si è impegnato a fare in adesione all'accordo dell'Opec+. Il 12 aprile, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, guidati rispettivamente dall’Arabia Saudita e dalla Russia, hanno concordato una riduzione collettiva della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per maggio-giugno, nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero colpito dal crollo della domanda derivante dalla pandemia di coronavirus. In base all'accordo Opec+, i firmatari si sono impegnati a ridurre la produzione del 23 percento tra maggio e giugno, quindi del 18 percento tra luglio e dicembre e successivamente del 14 percento fino all'aprile 2022, con il livello base di produzione fissato a ottobre 2018. L’Iraq dovrebbe effettuare i tagli maggiori dopo Russia e Arabia Saudita, con una riduzione dell’output a 1,06 milioni di barili al giorno nella prima fase e 849 mila barili nella seconda fase. La precarietà irachena è ulteriormente aggravata da un vuoto istituzionale che vede il paese in attesa della formazione di un nuovo esecutivo da parte del premier designato Mustafa al Kazemi. Tensione anche sul fronte dei rapporti tra il governo centrale e quello della regione autonoma del Kurdistan iracheno. A metà aprile, il premier uscente Adil Abdul Mahdi ha chiesto al ministero delle Finanze di sospendere i trasferimenti del bilancio statale destinati alla regione autonoma del Kurdistan iracheno e di richiedere le somme versate dal primo gennaio 2019. Secondo Baghdad, il governo regionale curdo avrebbe smesso di trasferire nelle casse dello Stato i proventi dell’estrazione e della vendita del petrolio come pattuito nel 2019. Alla fine dello scorso anno, il ministro iracheno Ghadhban aveva infatti annunciato il raggiungimento di un accordo con il governo regionale curdo secondo cui quest'ultimo avrebbe pagato i proventi di 250 mila barili di petrolio al giorno all'Iraqi State Oil Marketing Organisation (Somo) in cambio della quota di budget statale spettante all'amministrazione curda. Stando alle autorità di Baghdad, tuttavia, nel mese di marzo Erbil avrebbe mancato di adempiere al proprio impegno. Il governo centrale iracheno versa circa 380 milioni di dollari per i salari degli impiegati dell'amministrazione curda. Secondo Masrour Barzani - primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno - Baghdad starebbe trattenendo lo stipendio dei dipendenti del governo regionale "per punire il popolo curdo". (Res)