Business news: Emirati, scambi commerciali per 10 miliardi attraverso il porto di Abu Dhabi in due mesi

- Il commercio non petrolifero attraverso il porto emiratino di Abu Dhabi ha toccato il valore di 10,1 miliardi di dollari nei mesi di gennaio e febbraio, segnando un aumento del 3,6 per cento su base annua. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". Le importazioni sono aumentate del 12,5 per cento su base annua. Partner commerciale di riferimento si è confermata l’Arabia Saudita, seguita da Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. (Res)