Business news: Turchia, prezzi al consumo saliti del 10,94 per cento su base annua ad aprile

- I prezzi al consumo in Turchia sono saliti del 10,94 per cento su base annua nel mese di aprile. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu", citando l'istituto nazionale di statistica Turkstat. Lo scorso mese l'inflazione è diminuita dall'11,86 per cento registrato a marzo. Il 30 aprile, la Banca Centrale turca ha previsto per la fine del 2020 un'inflazione del 7,4 per cento su base annua. Le nuove previsioni segnano un calo rispetto alle precedenti, secondo cui quest'anno l'inflazione in Turchia avrebbe dovuto toccare l'8,2 per cento. Stando alle stime per il 2021, l'anno prossimo l'inflazione scenderà ulteriormente al 5,4 per cento. (Tua)