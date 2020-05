Business news: Iran-Turchia, in via di discussione riapertura confini per scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dell'autorità doganale iraniana, Mehdi Mir Ashrafi, ha discusso con l'omologo turco Riza Tuna Turagay della riapertura dei confini tra Turchia e Iran ai flussi commerciali nel pieno rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano "Tehran Times". Tra le tematiche discusse, l'introduzione dei suddetti protocolli, l'implementazione di procedure informatizzate di identificazione dei tir nonché la condivisione online di informazioni. Entrambi le parti si sono espresse per la rapida apertura, in particolar modo del valico più importante, quello di Barzagan. La chiusura dei confini tra Iran e Turchia risale alla fine di febbraio e rientra nelle misure per contenere la pandemia. (Res)