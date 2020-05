Business news: Turchia, ripresa della attività per i maggiori produttori di automobili entro l'11 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori produttori automobilistici turchi riprenderanno la propria attività entro l'11 maggio. Lo ha annunciato il ministro dell'Industria e della Tecnologia turco, Mustafa Varank, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Varank ha aggiunto che già alcuni produttori sono attivi e che sempre più stabilimenti tessili riapriranno man mano che la fase di normalizzazione entrerà nel vivo. Il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che il paese avvierà gradualmente piani di normalizzazione delle misure per il contenimento del coronavirus dal mese di maggio fino a luglio. Erdogan ha dichiarato che la Turchia "tornerà gradualmente a una vita normale", benché si tratterà di "una nuova normalità". A partire dal prossimo fine settimana, gli ultra-sessantacinquenni e i ragazzi di meno di vent'anni potranno nuovamente uscire di casa dopo un isolamento di più di un mese, anche se solamente per quattro ore e per un giorno a settimana. L'11 maggio centri commerciali, parrucchieri e alcuni negozi potranno riaprire, mentre le università dovrebbero riprendere il normale calendario accademico a partire dal 15 giugno. Verranno tolte anche le restrizioni per i viaggi da e verso le province di Antalya, Aydin, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin e Mugla; nelle altre 24 province interessate dalle misure - incluse Istanbul e Ankara - queste verranno rimosse nelle due settimane successive. Erdogan ha aggiunto che le campagna di solidarietà nazionale governativa ha raccolto 271 milioni di dollari. Finora, 3.641 persone sono morte in Turchia a causa del coronavirus, su un totale di 127.659 contagi confermati. (Tua)