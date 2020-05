Business news: Turchia, Standard & Poor's conferma rating sul credito sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating sul credito sovrano in valuta straniera a lungo temine a B+ e credito sovrano in valuta locale a lungo temine a BB-. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Standard & Poor's ha confermato l'outlook per la Turchia come stabile. In un comunicato dell'agenzia di rating si legge che "la pandemia da coronavirus porterà probabilmente l'economia turca in recessione e porterà il deficit fiscale ad ammontare a circa il 5 per cento del prodotto interno lordo. Tuttavia, prevediamo che entro la fine del 2020 il debito pubblico ammonterà a un modesto 34 per cento del Pil, lasciando spazio per manovre fiscali". "Prevediamo che - malgrado la volatilità della valuta nazionale e le interruzioni all'attività economica causate dal coronavirus - il Pil turco recupererà nella seconda metà di quest'anno", continua il comunicato, specificando che l'economia turca potrebbe contrarsi del 3,1 per cento in termini reali nel 2020 prima di riprendersi del 4,2 per cento del 2021. L'agenzia di rating non ha modificato le previsioni di crescita per il medio termine, con un aumento del Pil del 3,5 per cento nel 2022 e nel 2023. (Tua)