Business News: Egitto e Sudan respingono proposta avanzata dall’Etiopia su riempimento diga Gerd

- Egitto e Sudan hanno rifiutato una proposta avanzata dall'Etiopia sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce il quotidiano egiziano “al Ahram” citando fonti di governo secondo cui la proposta è stata respinta in una lettera consegnato alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la scorsa settimana. A marzo è riemerso lo scontro tra l'Egitto e l'Etiopia in merito al riempimento e al funzionamento della diga Gerd, in particolare dopo che nell’ultimo round di colloqui a Washington, nel gennaio scorso, le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo finale. (Res)