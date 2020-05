Business News: Sudafrica, oggi presentazione piano alternativo per salvataggio compagnia di bandiera Saa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese pubbliche sudafricano Pravin Gordhan presenterà oggi un piano “alternativo” per la compagnia aerea di bandiera South African Airways (Saa), sviluppato in concerto con i sindacati e con gli specialisti del salvataggio aziendale Les Matuson e Siviwe Dongwana. Il piano, come riporta la stampa sudafricana, è stato elaborato dopo che mercoledì scorso lo stesso ministro ha escluso qualsiasi tentativo di liquidare la compagnia. Parlando nel corso di un’audizione parlamentare, il ministro ha infatti dichiarato che il governo è in trattativa con gli specialisti del salvataggio incaricati dalla compagnia sul modo migliore per rilanciare la compagnia aerea statale che a dicembrea ha firmato una clausola di salvataggio in caso di fallimento, annunciando l’intenzione da parte del governo di ristrutturare Saa per creare una nuova compagnia aerea. “Ci tengo a sottolineare che non dovrebbero esserci vendite di asset significativi di Saa né azioni che vadano nella direzione di una liquidazione dal momento che ci sono molte alternative che possono essere considerate per salvare la società”, ha aggiunto il ministro, citato dalla stampa sudafricana. (Res)