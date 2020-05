Governo: Cdm non impugna 3 leggi regionali e delle province autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato tre leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Marche n. 10 del 05/03/2020 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche""; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 12/03/2020 "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; la legge della Regione siciliana n. 7 del 05/03/2020 "Disposizioni in materia di variazioni di bilancio". (Rin)