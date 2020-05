Carceri: Morra (M5s), Dl risposta forte ed efficace a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri si fronteggia l'emergenza scarcerazioni prodotta dalla pandemia coronavirus e dal concorso di altri fattori (fra cui alcuni ritardi nella precedente gestione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e si da una risposta forte ed efficace a mafie e scettici dell'azione antimafiosa del governo e del ministro di Giustizia. Lo afferma in un post su Facebook Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. "E vi anticipo un'ottima notizia: dal 2 maggio, giorno in cui il nuovo vicecapo del Dap Roberto Tartaglia ha emanato una nuova circolare ai direttori degli istituti di pena fondata su principi di efficienza e tempestività nell'informare il Dap stesso delle istanze di scarcerazione prodotte dai reclusi, si è a ieri registrata una sola, dico una, scarcerazione, per motivi sanitari, e di un detenuto ritenuto di non particolare spessore criminale. A fronte dei numeri che avevamo registrato nelle precedenti settimane, posso assicurare che la musica è cambiata", aggiunge Morra. (segue) (Rin)