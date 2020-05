Carceri: Morra (M5s), Dl risposta forte ed efficace a mafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno ha avuto dei dubbi sulla volontà del M5S e del governo Conte di contrastare con la massima determinazione possibile le mafie, bene ieri sera é stato aiutato a capire da che parte sia il M5S. Il CdM, infatti, ha approvato un Decreto legge che, senza ledere l'autonomia, sacra, della magistratura, irrobustisce i criteri che sovrintendono alle scarcerazioni per differimento pena causa pandemia da coronavirus, prevedibilmente facendo terminare questa fase eccezionale in cui si è registrato un fenomeno abnorme e non voluto", dichiara ancora Morra. (Rin)