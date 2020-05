Francia: parlamento approva estensione stato di emergenza sanitaria fino al 10 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento francese ha approvato l'estensione dello stato di emergenza sanitaria fino al 10 luglio, nell'ambito dell'epidemia di coronavirus che ha colpito il paese. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Monde". Il testo in questione è frutto del compromesso raggiunto nella commissione mista congiunta, composta da sette deputati e sette senatori dell'Assemblea nazionale, ed era stato già approvato in prima lettura nella serata di venerdì. Uno dei punti centrali della discussione sulla legge è stata la responsabilità penale dei privati e delle amministrazioni pubbliche in vista della parziale riapertura delle attività già da domani, lunedì 11 maggio.(Frp)