Coronavirus: Gentiloni a "Repubblica" Recovery Fund sia operativo il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Fund verrà presentato "entro due settimane e il suo obiettivo sarà di attenuare i rischi di divergenze eccessive all'interno del mercato unico. Lo afferma il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni intervistato da "Repubblica". "Per il 2020 prevediamo un crollo degli investimenti privati di 800 miliardi, il che significa che, se non vogliamo rinunciare a un modello sostenibile di sviluppo, nei prossimi due anni avremo bisogno di maggiore capacita di intervento pubblico. Ecco perché è necessario che il piano diventi operativo il più presto possibile, senza aspettare il 2021, abbia un finanziamento molto rilevante e agisca con un mix di sussidi e prestiti a lunga scadenza", aggiunge Gentiloni, secondo cui si dovrà sostenere i settori industriali e le aree geografiche più colpite, affrontare l'emergenza sociale e sanitaria e sostenere le priorità individuate prima della pandemia, in particolare il Green deal. (Rin)