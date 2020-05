Coronavirus: Conte al "Corriere della Sera", saranno mesi difficili ma l'estate non sarà in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena. Lo afferma il premier Giuseppe Conte al "Corriere della Sera". "Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione", dichiara Conte, che sottolinea che siamo di fronte alla prova più dura dal Dopoguerra. "Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose. Il governo ce la sta mettendo tutta e continuerà a operare con la massima determinazione per garantire la tenuta sociale ed economica del Paese e renderlo più competitivo, più equo e inclusivo", aggiunge. (Rin)