Fase 2: Conte al "Corriere della Sera", con Regioni potremo concordare alcune anticipazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte al "Corriere della Sera", sulla possibilità di una riapertura già il 18 maggio di bar, ristoranti, parrucchieri. "L'importante è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi. Con le linee guida che ci permetteranno un controllo della curva epidemiologica, potremo permetterci anche differenziazioni geografiche. Questo non significa procedere in ordine sparso e affidarci a iniziative avventate. I risultati raggiunti sono anche il frutto del dialogo quotidiano avuto con i rappresentanti degli enti locali, grazie anche al lavoro del ministro Boccia", aggiunge Conte. (Rin)