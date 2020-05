Business news: Cina, indice prestazioni settore logistico in aumento del 2,1 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore logistico della Cina ha ampliato la sua ripresa ad aprile: l'indice delle prestazioni logistiche compilato dalla Federazione cinese di logistica e acquisti (Cflp) è salito di 2,1 punti percentuali mese su mese al 53,6 per cento ad aprile. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il dato emerge poiché la riapertura delle imprese ha guadagnato più valore grazie all'ulteriore contenimento della pandemia di Covid-19. L'indice composito traccia il volume degli affari, i nuovi ordini, l'occupazione e il tasso di utilità delle attrezzature nel settore logistico cinese. Una lettura superiore al 50 per cento indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione. Il direttore del Cflp, He Hui, ha attribuito la crescita sostenuta dell'indice ad aprile alla forza trainante della domanda repressa del mercato poiché la ripresa del lavoro e la produzione della Cina sono accelerate grazie all'efficace contenimento del virus. La crescita di aprile è avvenuta dopo che marzo ha visto un aumento di 25,3 punti percentuali dell'indice delle prestazioni al 51,5 per cento, tra una tendenza positiva nel controllo e la prevenzione dell'epidemia e una serie di politiche per accelerare la ripresa del lavoro. La federazione prevede che il settore manterrà la sua crescita costante e accelererà il ritorno alle normali operazioni, aggiungendo che le imprese sono ottimiste sullo sviluppo futuro. (Cip)