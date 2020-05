Giustizia: Cdm approva decreto antimafia, Bonafede "abbiamo fermato l’emorragia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno può pensare di approfittare dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus per uscire dal carcere. Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito all’approvazione del ‘dl Antimafia’ in consiglio dei ministri. "E’ un insulto alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini, che in questo momento stanno anche vivendo le tante difficoltà della pandemia. I magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da stasera c’è una nuova norma che mette ordine alla situazione. In un momento così straordinario si stava andando avanti con vecchi strumenti. Ma in momenti straordinari, servono provvedimenti straordinari”, aggiunge Bonafede. "La settimana scorsa abbiamo approvato un decreto che rende obbligatoria la richiesta del parere della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, prima di assegnare la detenzione domiciliare, e, stando ai dati di questa prima settimana, sta già dando i suoi frutti: abbiamo fermato l’emorragia. Oggi chiudiamo il cerchio”, dichiara ancora il ministro. (segue) (Rin)