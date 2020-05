Business news: India, crollo del settore dei servizi ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore dei servizi indiano, elaborato da Ihs Markit, è crollato ad aprile, scendendo a 5,4. È la prima volta che il numero è inferiore a 50, ovvero in zona contrazione, e che è inferiore a 10. Il comparto è responsabile di più della metà del prodotto interno lordo dell’India. Anche l’attività manifatturiera si è contratta il mese scorso, col relativo indice scivolato a 27,4. L’indice composito è sceso a 7,2. Sulla base del confronto storico tra indici e Pil, Ihs Markit stima che l’economia si sia contratta ad aprile del 15 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Il ribasso degli indici è dovuto alla pandemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento: nel paese il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è in vigore dal 25 marzo, con alcuni allentamenti dal 20 aprile e ulteriori allentamenti dal 4 maggio. (segue) (Inn)