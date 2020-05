Business news: Cina, Bmw investirà 620 milioni di dollari per costruzione stabilimento a Shenyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Bmw prevede di investire 4,4 miliardi di yuan (circa 620 milioni di dollari) quest'anno per la costruzione del suo nuovo stabilimento a Shenyang, capitale della provincia di Liaoning, nella Cina nord-orientale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita un comunicato del governo locale. L'investimento verrà utilizzato per completare l'edificio principale del nuovo stabilimento della Bmw Brilliance Automotive (Bba), una joint-venture tra Bmw Group e Brilliance China Automotive Holdings, secondo quanto riferito dalla Commissione provinciale per lo sviluppo e la riforma. Con un investimento totale di 28,3 miliardi di yuan (circa quattro miliardi di dollari), il nuovo stabilimento dovrebbe essere completato nel 2022. Bba ha avviato la produzione della sua ultima auto, un'ibrida plug-in, il 27 febbraio scorso, dopo aver ripreso la produzione negli stabilimenti Tiexi e Dadong il 17 febbraio. La Cina è diventata il più grande mercato di vendita al mondo per Bmw, che ha venduto oltre 720 mila auto nel 2019. Dal lancio di Bba nel 2003, Bmw ha investito oltre 52 miliardi di yuan (7,3 miliardi di dollari) a Shenyang e completato la costruzione di due fabbriche di veicoli, un impianto di propulsione e un centro di ricerca e sviluppo. (Cip)