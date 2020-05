Business news: Cina, settore turistico ha ripreso il 50 per cento dell'attività durante la Festa del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato turistico della Cina ha registrato una forte ripresa durante i cinque giorni di vacanza in occasione della Festa del lavoro, dal primo al 5 maggio: il mercato del turismo è sostanzialmente tornato al 50 per cento del livello dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Wang Xiaofeng, funzionario del ministero della Cultura e del turismo cinese. I risultati, spiega il funzionario, sono stati ottenuti grazie all'adozione di efficaci misure di controllo dell'epidemia di coronavirus. La Cina ha registrato un totale di 115 milioni di viaggi turistici nazionali durante le vacanze in occasione della Festa del lavoro. Secondo i dati del ministero, le entrate del turismo domestico hanno raggiunto oltre 47 miliardi di yuan (circa 6,7 miliardi di dollari) durante le vacanze. La tendenza positiva sta proseguendo: solo oggi, si sono registrati oltre dieci milioni di viaggi domestici con entrate che hanno superato i quattro miliardi di yuan (566 milioni di dollari). (Cip)