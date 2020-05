Business news: Giappone, Shionogi si prepara alla produzione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda farmaceutica giapponese Shionogi & Co. è in corsa in vista della possibile immissione sul mercato nazionale di un vaccino contro il coronavirus nel 2021. L’azienda sta approntando piani per l’espansione della capacità produttiva prima dell’avvio dei test clinici sul potenziale vaccino. “Ci aspettiamo un lancio (del vaccino sul mercato) ad autunno 2021 al più tardi”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Shionogi, Isao Teshirogi, intervistato dal quotidiano “Nikkei”. L’obiettivo dell’azienda è di distribuire 10 milioni di dosi del potenziale vaccino, con un investimento compreso tra 10 e 20 miliardi di yen (94-188 milioni di dollari) per l’espansione della capacità produttiva. (Git)