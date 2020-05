Business news: Emirates e Etihad, tre anni per ritorno della domanda di voli a livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie emiratine Emirates e Etihad ritengono che potrebbero servire tre anni prima che la domanda di trasporto aereo raggiunga nuovamente i livelli pre-pandemia. Lo riferisce l'emittente televisiva "Al Arabiya", citando una riunione del consiglio d'affari emiratino-statunitense. Quest'ultimo ha organizzato una videoconferenza con il presidente di Emirates Tim Clark e l'amministratore delegato di Etihad Tony Douglas. Entrambi si sono detti convinti che l'85 per cento delle compagnie aeree al mondo sono a rischio di insolvenza e che senza sostegno statale ciò potrebbe tradursi in bancarotta entro fine anno. I due si sono anche detti convinti che il 2023 è l'orizzonte prima del quale non si può sperare in una ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri paragonabile ai livelli pre-pandemia. (Res)