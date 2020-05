Business news: Turchia, Turkish Cargo quinta compagnia aerea al mondo per transito merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkish Cargo si colloca quinta al mondo tra le compagnie aeree che effettuano trasporto merci. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu", citando i dati relativi al febbraio 2020 dell'Associazione internazionale per il trasporto aereo (Iata). Turkish Cargo ha conquistato un ulteriore 4,4 per cento della movimentazione aerea totale di merci a livello mondiale, registrando il maggior tasso di crescita - 16,6 per cento - tra i 25 vettori aerei di trasporto merci più importanti su scala planetaria. Turkish Cargo ha trasportato nel solo mese di aprile 4 mila tonnellate di medicinali e 500 tonnellate di equipaggiamento medico. Turkish Cargo ha la sesta flotta aerea per il trasporto merci più estesa al mondo, con 25 velivoli da trasporto che collegano 90 destinazioni. (Tua)