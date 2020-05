Business news: Egitto, riserve internazionali calano del 7,6 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali dell’Egitto sono scese del 7,6 per cento nel mese di aprile, raggiungendo il loro livello più basso da due anni a questa parte. Lo riferisce una nota della Banca centrale. Le riserve estere sono scese a 37,037 miliardi di dollari alla fine di aprile da 40,108 miliardi di fine marzo. Secondo l’istituto di credito centrale la pandemia di coronavirus ha ancora ripercussioni negative sui mercati mondiali per il secondo mese consecutivo ha portato ad un rapido consumo delle riserve nei mercati emergenti, compreso l’Egitto nel mese di aprile. Le riserve internazionali (o le attività di riserva nella bilancia dei pagamenti) sono quelle attività esterne che sono prontamente disponibili e controllate dalle autorità monetarie di un paese. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), le riserve internazionali comprendono valute estere, altre attività denominate in valute estere, riserve auree, diritti speciali di prelievo (Dsp) e posizioni di riserva dell’Fmi. Tali riserve possono essere utilizzate per il finanziamento diretto degli squilibri dei pagamenti internazionali o per la regolamentazione indiretta dell'entità di tali squilibri mediante interventi sui mercati dei cambi al fine di influenzare il tasso di cambio della valuta del paese. (Res)