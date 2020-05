Business news: Algeria, ministro Arkab, il mercato petrolifero ritroverà l'equilibrio nella seconda metà del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino e il presidente della Conferenza dell'Opec, Mohamed Arkab, ha ribadito che il mercato petrolifero ritroverà l'equilibrio nella seconda metà del 2020, in particolare grazie alla revoca del contenimento indotta dalla pandemia da coronavirus in molti paesi. In un comunicato stampa, a margine di una riunione del settore dedicata al miglioramento della velocità di Internet e della qualità dei servizi telefonici, Arkab ha dichiarato di essere "molto ottimista sul riequilibrio del mercato petrolifero nel secondo semestre del 2020", ritenendo che "il graduale deconfinamento iniziato in alcuni paesi dell'Asia, dell'Europa e presto in America sarà accompagnato dalla ripresa della domanda". (Ala)