Business News: Nigeria, al via oggi riapertura parziale delle attività

- Prende il via oggi in Nigeria la parziale riapertura delle attività dopo oltre quattro settimane di blocco disposto per contenere la diffusione della pandemia di coronanirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un forte aumento dei casi (170 solo nelle ultime 24 ore). La riapertura di oggi, riferisce la stampa locale, rientra nel programma annunciato dal presidente Muhammadu Buhari, che prevede un allentamento "graduale" delle misure di contenimento con l'obiettivo di far ripartire in particolare la capitale Abuja e gli stati di Lagos e Ogun, i più colpiti dai contagi e primi a vivere l'isolamento. Il contagio non si è tuttavia arrestato ma al contrario ha iniziato a svilupparsi a macchia d'olio nel paese. Come detto, il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Cncd) ha annunciato ieri 170 nuovi casi (di cui 39 a Lagos, 29 a Kano, 24 a Ogun), che portano il bilancio a 2.558 casi totali. 12 nuovi casi sono stati registrati nella capitale Abuja, 18 a Bauchi. (Res)