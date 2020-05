Business News: viceministro Economia Sudafrica, banca centrale acquisti titoli di stato per finanziare debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare al paese una recessione come quella vissuta a livello globale negli anni '30, la Banca centrale del Sudafrica (Sarb) dovrebbe acquistare subito titoli di stato per finanziare il suo debito durante la crisi dovuta al coronavirus. È la proposta formulata dal vicepresidente dell'Economia e delle finanze, David Masondo, in un'intervista al quotidiano "Sunday Times" in cui invita il presidente Cyril Ramaphosa a convincere i vertici Sarb in questo senso. "Devono essere obbligazioni speciali una tantum con i proventi guadagnati e devono essere trattate come una misura temporanea con un chiaro piano di uscita", ha dichiarato Masondo, spiegando che i fondi della Sarb dovranno essere utilizzati" per interventi immediati relativi alla lotta al Covid-19 e per misure di ripresa economica". Il mese scorso il presidente Ramaphosa ha annunciato un piano di salvataggio dell'economia nazionale da oltre 26 miliardi di dollari, una cifra pari al 10 per cento del Pil nazionale. La misura ha sollevato nel paese un acceso dibattito su come finanziare un simile pacchetto di aiuti. (Res)