Business News: Sudafrica, Agenzia entrate prevede perdite per 15,5 miliardi di dollari quest’anno

- Le perdite registrate nel settore delle entrate fiscali del Sudafrica dovute all'impatto del coronavirus e ai declassamenti dei rating del credito potrebbero ammontare fino a 285 miliardi di rand (15,5 miliardi di dollari) nell'anno fiscale in corso. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell’Agenzia delle entrate del Sudafrica (Sars), Edward Kieswetter, nel corso di un’audizione in parlamento. “Sebbene siamo solo agli inizi (della pandemia), le perdite nel settore delle entrate potrebbero attestarsi tra il 15 e il 20 per cento e ciò si traduce in una perdita di entrate fino a 285 miliardi (rand)”, ha dichiarato Kieswetter citato dai media locali. La scorsa settimana l'agenzia di rating S&P ha declassato a BB- la posizione finanziaria del Sudafrica, la cui economia è in fase di recessione, ora ulteriormente indebolita dagli effetti della pandemia di Covid-19. Come già fatto anche da Moody's e Fitch, anche S&P abbina tuttavia il paese ad una prospettiva stabile. "Le pressioni associate a Covid-19 avranno ripercussioni negative significative sulla crescita e sui risultati di bilancio già insufficienti del Sudafrica", ha dichiarato S&P in una nota. (Res)