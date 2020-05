Business News: Nigeria, estesa di un mese chiusura spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha esteso di un mese la chiusura del suo spazio aereo a causa dell'emergenza coronavirus. "Abbiamo valutato la situazione nel settore dell'aviazione e siamo giunti alla conclusione che, dati i fatti a nostra disposizione e sulla base del parere degli esperti, il divieto su tutti i voli sarà esteso per altre quattro settimane", ha dichiarato in conferenza stampa il segretario del governo e capo della Task force presidenziale sulla risposta al Covid-19, Boss Mustapha, aggiungendo che il ministero dell'Aviazione fornirà in seguito i dettagli della misura. Mustapha ha fatto appello ai nigeriani affinché si attengano alle misure disposte in collaborazione con il Centro nazionale per la prevenzione e la cura delle malattie (Ncdc) per impedire la diffusione del contagio. (Res)