Business News: Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso chiede a Fmi aiuti di emergenza fino a 500 milioni di dollari

- Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha chiesto aiuti da 300 a 500 milioni di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per rispondere all’emergenza coronavirus e al crollo dei prezzi del petrolio. “Al Fondo monetario chiediamo aiuti che possono arrivare a 300-400-500 milioni di dollari, perché no. Manteniamo contatti con le autorità del Fondo monetario”, ha detto il presidente congolese in un'intervista rilasciata alle emittenti “France 24” e “Radio France Internationale” (Rfi). “I nostri negoziati con i creditori stanno andando nella giusta direzione. Crediamo che l’Fmi tenga conto di tutti questi elementi e approvi la richiesta di aiuti di emergenza che abbiamo fatto”, ha detto Sassou Nguesso. Il paese, terzo produttore petrolifero africano con una media di 310 mila barili al giorno, prevede una riduzione della metà del prezzo di un barile (da 50 a 25 dollari) a causa della crollo globale della domanda. L’economia di Brazzaville era già stata gravemente colpita dal precedente crollo dei prezzi del petrolio nel 2014, che aveva determinato un forte aumento del suo debito.Lo scorso luglio, dopo mesi di negoziati, l’Fmi ha accettato di concedere al Congo un prestito di tre anni del valore di 448,6 milioni di dollari con un primo esborso di 44,9 milioni. Nel dicembre scorso, tuttavia, l’istituto internazionale ha congelato una seconda tranche di credito chiedendo a Brazzaville di ristrutturare la parte del suo debito contratto con le multinazionali petrolifere Glencore e Trafgiura. (Res)