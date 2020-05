Business news: Hong Kong, pandemia causa contrazione Pil dell'8,9 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di coronavirus il prodotto interno lordo (Pil) di Hong Kong si è contratto dell'8,9 per cento su base annua nel primo trimestre di quest'anno, il più grande calo registrato dal primo trimestre del 1974. Lo ha annunciato il governo dell'ex colonia britannica. L'economia di Hong Kong era diminuita del tre per cento nel quarto trimestre dello scorso anno, secondo le stime anticipate del dipartimento per le Statistiche e i Censimenti del governo. "La cifra del primo trimestre 2020 vede l'economia di Hong Kong in una profonda recessione", ha dichiarato il segretario finanziario del governo dell'ex colonia britannica, Paul Chan, in una conferenza stampa. In una dichiarazione, il governo ha sottolineato che l'economia si è indebolita sia a livello domestico che dal lato della domanda esterna. La recessione economica si è approfondita a Hong Kong nel primo trimestre poiché la minaccia dell'epidemia di coronavirus ha gravemente interrotto una vasta gamma di attività economiche locali e catene di approvvigionamento nella regione: con l'epidemia che si è evoluta in pandemia a marzo, le ricadute economiche sono diventate ancora più gravi. (Cip)