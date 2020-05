Business news: Taiwan, indice direttori acquisti nel settore manifatturiero in calo a 47,6 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero di Taiwan è sceso dal 53,1 per cento al 47,6 per cento in aprile, il calo maggiore da quando il dato è stato pubblicato per la prima volta nel luglio 2012. Lo ha reso noto il Chung-Hua Institution for Economic Research (Cier), un think tank per la ricerca economica e industriale con sede a Taiwan. Un indice Pmi superiore al 50 per cento suggerisce un'espansione, mentre inferiore a 50 significa contrazione del settore. Secondo un comunicato rilasciato dal Cier, il forte calo di nuovi ordini e produzione ha contribuito maggiormente alla riduzione di Pmi. L'indice relativo alle prospettive economiche per i prossimi sei mesi ha continuato a scendere al 25,7 per cento in aprile dopo una drastica riduzione di 26,9 punti a febbraio, indicando un sentimento di "depressione" da parte della maggior parte dei produttori. Per il settore dei servizi, l'indice non manifatturiero (Nmi) è leggermente aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente al 42,5 percento di aprile, ma ha mantenuto una continuità nella contrazione per il terzo mese consecutivo, secondo il Cier. (Cip)