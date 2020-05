Business news: China Eastern Airlines diventa la maggiore compagnia al mondo per posti disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Eastern Airlines è diventata la maggiore compagnia aerea al mondo per numero di posti disponibili per i passeggeri. Lo riferisce Oag Aviation Worldwide, secondo cui la compagnia ha superato la Southwest Airlines, la più grande compagnia low-cost degli Stati Uniti, dopo che quest'ultima ha cancellato un gran numero di voli. Secondo quanto riferito, Southwest Airlines ha perso oltre un milione di posti nell'ultima settimana, portando la compagnia aerea in seconda posizione in termini di classifiche globali. È la prima volta nella storia che una compagnia aerea cinese diventa la più grande al mondo per disponibilità di posti. Secondo i dati riferiti, il numero di posti disponibili a livello globale è sceso a 26,6 milioni questa settimana dai 109 milioni dell'anno scorso. "Circa 270 compagnie aeree hanno aggiunto una capacità di circa 3,9 milioni di posti; sfortunatamente, 303 compagnie aeree hanno ridotto la capacità di circa 5,6 milioni, inclusi oltre un milione di posti in meno da Southwest Airlines", ha scritto l'analista Oag John Grant nel suo blog settimanale. (Cip)