Business news: Algeria, Tebboune, non ricorreremo all'Fmi, alla Banca mondiale o all'emissione di moneta

- L'Algeria non ricorrerà né a prestiti del Fondo monetario internazionale (Fmi), né alla Banca mondiale, né all'emissione di moneta. Lo ha dichiarato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Aps". Il capo dello Stato ha definito il ricorso a istituzioni finanziarie come l'Fmi o la Banca mondiale una possibile minaccia alla sovranità nazionale in quanto foriero di debito, è un'esperienza già vissuta dall'Algeria all'inizio degli anni Novanta. Tebboune ha altresì escluso un eventuale ritorno all'emissione di moneta perché comporterebbe un elevato tasso d'inflazione a fronte di redditi invariati, sostenendo la preferenza a "chiedere in prestito agli algerini dando loro tutte le garanzie necessarie" e affermando che "quando si prendono in prestito soldi da banche straniere non si può parlare né di Palestina né di Sahara occidentale". Per Tebboune,tuttavia,l'indebitamento estero rimane "una possibilità" per "i progetti economici altamente redditizi, come la costruzione di un porto commerciale". Il primo maggio, l'Algeria ha richiesto il supporto tecnico alla Banca islamica per lo sviluppo (Idb) per organizzare un progetto di sistema “bancario islamico” nel paese. (Res)