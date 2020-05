Business news: Arabia Saudita, Moody's declassa l'outlook da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's ha declassato l'outlook per l'Arabia Saudita da stabile a negativo. Lo riferisce il portale d'informazione statunitense "Bloomberg". Moody's ha invece mantenuto costante ad A1 il rating per il regno. Secondo Lucie Villa, a capo della squadra di analisti dell'agenzia di rating, "l'outlook negativo riflette il rischio al ribasso della solidità finanziaria saudita dovuto allo choc nella domanda petrolifera globale e nei prezzi del greggio innescato dalla pandemia da coronavirus. Un deciso rallentamento nella crescita del prodotto interno lordo diminuirà anche i redditi dal settore non petrolifero". (Nys)