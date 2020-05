Business news: Iraq, governo della regione curda presenta piano di sviluppo economico 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno ha presentato un ambizioso piano di sviluppo economico per il 2020. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Al centro del programma elaborato dalla Commissione per gli investimenti della regione curda per il 2020 sono l'industria, l'agricoltura, il turismo e grandi infrastrutture in ambito elettrico, residenziale, idrico e dei trasporti. Dalla sua istituzione nel 2006, la commissione ha attuato 890 progetti per un investimenti pari a 52 miliardi di dollari in ogni settore escluso quello degli idrocarburi. Il governo regionale curdo deve fare attualmente i conti con da una parte il crollo dei prezzi del greggio e dall'altra la disputa con Baghdad che minaccia il 12,67 per cento di bilancio statale destinato a Erbil. Il programma identifica l'industria come "pilastro dello sviluppo" e si focalizza sull'industria metallurgica, alimentare, medica e farmaceutica. Quanto all'agricoltura, si privilegia la coltivazione i frutta e verdura per cui il Kurdistan iracheno dipende ancora da Turchia e Iran. Lo sviluppo agricolo presuppone anche la creazione di bacini artificiali per l'irrigazione, di cui potrebbe beneficiare anche il turismo. (Res)