Business news: Libano, coronavirus, estese fino al 24 maggio le misure restrittive

- Il governo libanese ha esteso il cosiddetto stato di mobilitazione generale in vigore da marzo fino al 24 maggio, nel quadro delle misure restrittive per arginare la diffusione della Covid-19. L’esecutivo presieduto da Hassan Diab ha inoltre deciso di affidare al ministero delle Telecomunicazioni la gestione della telefonia mobile nel paese a scapito delle compagnie Zain e Orascom. "Le attività economiche che sono state autorizzate a riprendere possono continuare nel quadro delle restrizioni imposte", ha spiegato il ministro dell'Informazione, Manal Abdul Samad, dopo una sessione di gabinetto a Baabda. "Il primo ministro Hassan Diab ha sottolineato che la pandemia di coronavirus non è finita a oggi e vi sono timori di focolai", ha detto. Da parte sua, il ministro dell'Interno, Mohammed Fahmi, ha annunciato che proseguirà la limitazione della circolazione dei veicoli in base all'ultima cifra del numero di targa. Infine, il ministro dell'Economia, Raoul Nehme, ha annunciato che il Consiglio dei ministri terrà una sessione giovedì, 7 maggio, per discutere dell'aumento dei prezzi, della crisi economica e sociale e delle strategie per alleviare gli oneri delle imprese e delle istituzioni a causa della pandemia. La scorsa settimana, il governo ha adottato un piano di salvataggio dell'economia che prevede anche il ricorso all'indebitamento con il Fondo monetario internazionale (Fmi). A tal proposito, la direttrice dell'Fmi, Kristalina Georgieva, si è detta soddisfatta del piano di ripresa economica adottato dal governo libanese. Georgieva ha aggiunto di avere avuto una telefonata produttiva con il premier Diab e che presto l’Fmi avvierà colloqui con Beirut in merito alle riforme a seguito della richiesta formale di assistenza al Fondo da parte dell’esecutivo libanese. (Lib)