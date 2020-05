Business news: Algeria, Anadarko continuerà ufficialmente le sue attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia algerino ha annunciato che la compagnia Anadarko Algeria Corporation (Aac) proseguirà le sue attività in Algeria, nonostante la mancata acquisizione da parte della francese Total. Il ministro dell'Energia, Mohamed Arkab "ha dato il suo accordo per il mantenimento della società Anadarko Algeria Corporation nell'ambito di un contratto di associazione in collaborazione con Sonatrach e altre società", si legge in un comunicato stampa. Il contratto include "la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi nei blocchi 404 e 208 di Berkine". La dichiarazione afferma che Occidental Petroleum Corporation, azienda che controlla Anadarko Algeria Corporation (Aac), "ha informato il ministro dell'Energia del suo nuovo approccio strategico e del suo impegno a proseguire le attività in Algeria”. Il gruppo francese di idrocarburi Total ha annunciato la sua incapacità di acquisire le attività petrolifere e di gas della compagnia statunitense Anadarko in Algeria. Secondo quanto riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, l'amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanné, ha dichiarato che Occidental (che ha acquistato di recente Anadarko), ha comunicato ufficialmente a Total l’impossibilità di acquisire le attività in Algeria. Total ha concluso a maggio 2019 un accordo con l'American Occidental Petroleum per il riacquisto di 8,8 miliardi di dollari di attività di petrolio e gas di Anadarko in Algeria, Ghana, Mozambico e in Sudafrica, nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto di Occidental su Anadarko. Lo scorso dicembre 2019, l'Algeria tramite il suo ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, ha indicato che la sua società pubblica Sonatrach avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione sulle attività di Anadarko nel paese. (Ala)