Business news: Tunisia, Ue rimuove Tunisi dalla lista nera del riciclaggio di denaro

- La Tunisia è stata rimossa dalla nuova lista della Commissione europea contenente i paesi terzi identificati come ad alto rischio perché carenti dal punto di vista dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento della lista tenendo conto delle evoluzioni intervenute a livello internazionale dal 2018 e ha rimosso dalla versione precedente sei paesi tra cui la Tunisia. La presente lista corrisponde a una analoga già pubblicata dal Groupe d'action financière (Gafi). Quest'ultimo è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche per combattere il riciclaggio di denaro. (Tut)