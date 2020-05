Business News: Nigeria, governo di Abuja riceve 311 milioni di dollari sottratti da ex dittatore Sani Abacha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria ha ricevuto 311 milioni di dollari che erano stati sottratti alle casse statali dall'ex dittatore militare Sani Abacha, al potere dal novembre 1993 al giugno 1998. Lo riferiscono i media locali. La somma, come riferito dal procuratore generale nigeriano e dal ministro della Giustizia, Abubakar Malami, in una nota diffusa dal suo portavoce Umar Gwandu, è stata rimpatriata dagli Stati Uniti e dall’isola di Jersey (situata nel canale della Manica e che gode di uno status amministrativo speciale sotto la sovranità della Corona britannica). Il contenzioso per il rimpatrio dei beni sottratti da Abacha, è iniziato nel 2014, mentre il processo diplomatico che è culminato con la firma dell'accordo finale dello scorso 3 febbraio sono iniziati nel 2018. “Questo accordo si basa sul diritto internazionale e sulle misure di cooperazione che stabiliscono le procedure per il rimpatrio, il trasferimento, la disposizione e la gestione dei beni”, afferma la nota. Abacha guidò il colpo di Stato che nel 1993 lo portò al potere e diede avvio ad un regime repressivo che portò la popolazione allo stremo a causa della cattiva gestione delle risorse. Abacha morì in circostanze misteriose nel 1998 e a succedergli fu Abdulsalami Abubakar, presidente dal 1998 al 1999, che guidò il periodo di transizione intercorso tra la fine del regime di Abacha e l’inizio della cosiddetta Quarta Repubblica nigeriana. (Res)