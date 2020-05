Business News: Zambia, Glencore annuncia ripresa attività ma conferma intenzione di lasciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale mineraria Glencore ha annunciato la ripresa dell'attività delle sue miniere di rame in Zambia per una durata di tre mesi, confermando al contempo l'intenzione di chiuderle definitivamente in seguito a causa del crollo dei prezzi delle materie prime a livello globale e alle conseguenze della pandemia di coronavirus. “Mopani Copper Mines Plc (la società mineraria zambiana controllata da Glencore) riprenderà le operazioni e annuncia che i suoi siti verranno messi in pausa dopo 90 giorni”, ha dichiarato Glencore in una nota ripresa dai media locali, precisando che durante i prossimi tre mesi discuterà con il governo di Lusaka le prossime mosse da intraprendere. Secondo l’Unione dei minatori zambiani (Muz), la decisione Glencore minaccia un totale di 11 mila posti di lavoro nel paese. La scorsa settimana il colosso minerario con sede in Svizzera ha dichiarato che prevede di tagliare fra 1 e 1,5 miliardi di dollari di spese in conto capitale nel 2020 a causa dell'interruzione delle sue operazioni. La decisione di sospendere le attività era stata fortemente criticata dal governo e dai sindacati di Lusaka che accusano Glencore e la sua controllata di usare il pretesto della pandemia per effettuare tagli a buon mercato. La decisione rappresenta un duro colpo per lo Zambia, maggiore esportatore di rame in Africa e la cui economia dipende per il 75 per cento dal rame per le sue entrate esterne. (Res)