- Bentornata Silvia. La tua liberazione è una notizia splendida. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Esprimiamo profonda gratitudine a tutti gli apparati dello Stato che si sono occupati della vicenda, in particolare all’Aise, per l’encomiabile impegno che ha saputo mettere in campo al fine di ottenere questo importante risultato", aggiunge. (Rin)